هاجم المدرب الهولندي لويس فان جال إدارة مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن النادي أصبح كيانًا تجاريًا أكثر منه نادي كرة قدم. وفي تصريحاته لشبكة «سكاي سبورتس»، اعتبر أن تدخل الإدارة في القرارات الفنية وتحديد التعاقدات يقوّض فرص النجاح، داعيًا إلى الاقتداء بنموذج ليفربول، إذ يتمتع المدرب بصلاحيات أوسع.وأضاف أن المدرب إيريك تن هاج مدرب ممتاز، لكن يونايتد بيئة صعبة بسبب ضعف الهيكل الكروي. كما شكك في تأثير دخول السير جيم راتكليف، مؤكدًا أن توجه النادي لم يتغير. تصريحات فان جال تواصل سلسلة انتقاداته للنادي منذ رحيله عنه في 2016.يذكر أن لويس فان جال سبق له تدريب مانشستر يونايتد في الفترة ما بين عامي 2014 و2016 قاد خلالها الفريق إلى تحقيق كأس الاتحاد الإنجليزي 2016، كما يحمل المدرب الهولندي مسيرة تدريبية مميزة مع أندية أياكس الهولندي وبايرن ميونخ وبرشلونة والمنتخب الهولندي.