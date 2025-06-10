حفّز وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل مواجهتهم المرتقبة أمام منتخب أستراليا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 التي يحتضنها «ملعب الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في ختام الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك خلال التدريب الأخير الذي أقيم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، وطالب وزير الرياضة اللاعبين ببذل كل ما في وسعهم لتحقيق النصر وخطف بطاقة التأهل المباشرة للمونديال.ميدانياً، أجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد. بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، تلتها تمرين المربعات، قبل أن تُجرى تقسيمة بين مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.يذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، وإندونيسيا.