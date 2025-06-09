خرج منير نصراوي، والد نجم برشلونة لامين يامال، عن صمته وردّ على اتهامات متكررة بتعاطيه المخدرات، إذ نفى نصراوي بشكل قاطع هذه المزاعم، مؤكداً أنه يعاني من مرض الصرع ويتناول خمس حبات دواء يوميًا. وقال: «أطلب الاحترام، إذا لم تعرفوني فلا تتحدثوا عني. أتعرض أحيانًا للسرقة في الشارع لأن الناس تستغل مرضي».وأضاف: «أنا لا أشرب الخمر ولا أتعاطى المخدرات.. أنا مجرد أب يعاني من مرض قديم ويحاول التكيّف معه». وأضاف مخاطبًا من يوجهون له الانتقادات: «لو أعطيتكم واحدة من حباتي اليومية، لنرى كيف ستكون حالتكم!».وأبدى استياءهُ من الشائعات والإهانات المتكررة، مشيراً إلى أن المرض سبب له العديد من المشكلات الشخصية. ويأتي هذا الدفاع في وقت يشهد فيه ابنه لامين يامال تألقاً لافتاً، إذ نجح مع فريقه برشلونة في تحقيق الثلاثية المحلية: (الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني)، إضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما نجح مع منتخب إسبانيا في تحقيق وصافة دوري الأمم الأوروبية بعد الخسارة في النهائي أمام البرتغال بركلات الترجيح.