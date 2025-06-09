أكد مدرب المنتخب السعودي إيرفي رينارد، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره الأسترالي، التي تجمعهما على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ10 من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026؛ جاهزية جميع اللاعبين لهذه المواجهة.وقال: «سنلعب بكل ما نملك لتحقيق الفوز، ونحن متأكدون إن المدرجات ستمتلئ بالجماهير وسيدعمون اللاعبين بشكل جيد».وأضاف: «إن المواجهة صعبة، إذ إن المنتخب الأسترالي شهد تطوراً كبيراً مع مدربه الحالي، بعد إن حقق نتائج جيدة في اللقاءات الأخيرة»، معرباً عن ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب السعودي وجاهزيتهم لخوض هذا اللقاء وهدفهم الوحيد الفوز وإسعاد جماهيرهم.من جهته، أكد لاعب المنتخب السعودي عبدالرحمن العبود العزم على تقديم أداء مميز وقتالية عالية للفوز بهذا اللقاء وتحقيق النقاط الثلاث، مبيناً أن التحضيرات كانت على أعلى المستويات واستعد لهذا اللقاء منذ نهاية مواجهة البحرين.من جانبه أشار مدرب منتخب أستراليا توني بوبوفيتش إلى جاهزية فريقه التامة للمباراة، وقال: «مباراة الغد تمثل تحديّاً مهماً، والفريقان يتصارعان من أجل الفوز، ووضعنا في موقع مميز بجدول الترتيب ولدينا الفرصة لتحقيق الانتصار والتأهل المباشر».وبين أن المنتخب السعودي يضم لاعبين مميزين، وقوة الدوري السعودي للمحترفين تضفي على اللقاء طابعاً صعباً ومثيراً في الوقت ذاته.من جانبه، أوضح لاعب المنتخب الأسترالي عزيز بينيتش، أن المباراة ستكون صعبة ومهمة، كونها تقام على أرض المنتخب السعودي ووسط حضور جماهيري متوقع، مما يضفي الحماسة على أجواء هذا اللقاء المرتقب.