كشف موقع Geo Team عبر صفحته الرسمية في منصة التواصل الاجتماعي «x» أن نجم فريق باريس سان جيرمان «خفيتشا كفاراتسخيليا» تعرض منزله لسطو من قبل لصوص سرقوا مجموعة من المجوهرات، والحقائب اليدوية، وساعات فاخرة، دون أن يُصاب أي من الموجودين في المنزل بأذى، وذلك أثناء تواجد كفاراتسخيليا برفقة زميله في المنتخب الجورجي زوريكو دافيتاشفيلي لاعب نادي سانت إتيان، حيث كانا يقضيان الإجازة مع عائلتيهما في مدينة كان الفرنسية، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT». وتأتي هذه الحادثة بعد أيام فقط من تتويج كفاراتسخيليا بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، حيث ساهم بهدف في الفوز الساحق على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في المباراة النهائية التي أقيمت يوم 31 مايو الفائت، وفي الثالث من يونيو أعلنت جورجيا منح اللاعب وسام النصر باسم القديس جورج تقديراً لإنجازه القاري.