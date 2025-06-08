تغلّب منتخب إنجلترا على منتخب أندورا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في كاتالونيا، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الحادية عشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.ويُدين منتخب إنجلترا بالفضل في هذا الفوز لقائده هاري كين الذي سجّل هدف الحسم في الدقيقة (50)، ليسجّل منتخب إنجلترا انتصاره الثالث على التوالي، وينفرد بصدارة المجموعة الحادية عشرة برصيد تسع نقاط، وأحرز ستة أهداف دون أن تستقبل شباكه أي أهداف، فيما ظلّ منتخب أندورا في المركز الأخير دون رصيد بعد تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي.وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل منتخب ألبانيا مع صربيا سلبيًا، لتحتل ألبانيا المركز الثاني برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات، وتأتي لاتفيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، مقابل نقطة واحدة لصربيا من مباراة واحدة في المركز الرابع.