دعا المصارع وصانع المحتوى الأمريكي الشهير لوغان بول إلى تنظيم نزال بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد الخلاف الكبير بين الطرفين، وانتقاد «ماسك» مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي يدعمه البيت الأبيض. وسرعان ما تصاعدت المشادة إلى هجمات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وتردد صداها في الأوساط السياسية والتجارية وحتى الرياضية الأمريكية، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT»، إذ قال «لوغان بول» عبر منصة التواصل الاجتماعي«X»: «دعونا نفعل هذا، ونشر المدون ملصقا مزيفا صمم بمساعدة الذكاء الاصطناعي ورسم عليه وجها لوجه ماسك وترمب وهما يتحضران لنزالات رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)». وتبادل ترمب وماسك تعليقات لاذعة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ صرّح رجل الأعمال بأنه لولا دعمه لما فاز ترمب في انتخابات نوفمبر 2024، وانتقد مشروع القانون الذي طرحه البيت الأبيض لخفض الإنفاق الحكومي.وكتب ماسك سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي على منصة «X» التابعة له، قبل حذفها، اتهم فيها الرئيس الأمريكي بوجود اسمه في ملفات جيفري إبستين المدان بقضايا استغلال جنسي للأطفال.وبدوره، قال الرئيس الأمريكي إن ماسك قد توقف عن أداء واجباته بضمير حيّ، وجن جنونه. وهدد ترمب بإنهاء العقود الحكومية مع شركات ماسك، بما فيها «سبيس إكس - SpaceX»، وإلغاء جميع أنواع الدعم.وقدم ماسك دعما ماليا كبيرا لحملة ترمب في انتخابات 2024، حيث أنفق أكثر من ربع مليار دولار لتعزيز فرصه في الولايات المتأرجحة.وكافأ ترمب الملياردير بتعيينه مسؤولا عن «وزارة كفاءة الحكومة»، حيث أشرف على تقليصات واسعة في الوظائف الحكومية وإغلاق وتقليص عدد من الوكالات.