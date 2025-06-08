«عكاظ» تكشف أسماء التكتل الجديد في المشهد النصراوي

كشفت مصادر «عكاظ» الخاصة وجود تحركات نصراوية وجهود كبيرة يقودها عضو الشرف النصراوي ورجل المال والأعمال محمد الساير؛ لإيجاد سياسة وطريقة توافقية تساعد نادي النصر والعاملين فيه على إيجاد حلول لكل العوائق التي تواجه العاملين في مجلس شركة النصر الربحية والمؤسسة غير الربحية. وتركزت الفكرة التي تبناها الساير على وجود كفاءات نصراوية مشهود لها بالنجاح في عالم البزنس والإدارة والحلول المالية والمحاسبية والمحاماة، واستطاع من خلال علاقاته الجيدة الحصول على موافقة 3 من أهم رجال الأعمال المعروفين، ورغم تحفظهم وعدم رغبتهم في ظهور أسمائهم، إلا أن مصادر «عكاظ» كشفت أسماء المجموعة الشابة التي تكونت من كل المحامي عبدالإله محمد العذل، ورجل الأعمال ناصر عبدالرحمن الزامل، وبدر السياري المختص بأعمال التدقيق المالي والمحاسبة، إضافة إلى محمد الساير عضو الشرف النصراوي ورجل الأعمال المعروف.

وأضاف المصدر، أن هذه المجموعة تبنت أهدافا ورؤية إستراتيجية هدفها خدمة النصر من خلال الخطط التي كانت تتركز على إعادة أعضاء الشرف النصراويين المعروفين، وعلى رأسهم العضو الداعم، والتي أبدت المجموعة استعدادها لإقناعه بالعودة للمشهد النصراوي، وكذلك استقطاب أعضاء جدد ينضمون إلى مؤسسة النصر غير الربحية وعمل توازن وانسجام وتناغم بين العاملين في مجلس شركة النصر الربحية والمؤسسة غير الربحية والمجلس التنفيذي للشركة بما يملكونه من دعم وخبرات واستشارات من خلال تجاربهم في مجال التجارة والإدارة والأعمال يدفعهم محبتهم للنصر والرغبة في خدمته بعيداً عن المناصب الرسمية. وختم المصدر أن هذه المجموعة الشابة ستقدم رؤيتها وإستراتيجيتها في هذه الفترة خصوصاً مع اقتراب انتهاء دورة مجلس إدارة شركة النصر الربحية التي ستنتهي في نهاية شهر يونيو الجاري مع تصاعد المطالبات النصراوية الكبيرة بالتغيير وإيجاد حلول للمشاكل النصراوية الإدارية والفنية بعد موسم مخيب للآمال على كافة الأصعدة.

يذكر أن الساير حاصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية من الولايات المتحدة الأمريكية، والماجستير من جامعتي «لندن بزنس سكول»، و«هارفرد»، وحاصل على جائزة الملك سلمان لشباب الأعمال في العام 2012، إضافة إلى رئاسته للجنة الأوراق المالية والاستثمار في الغرفة التجارية بالرياض وعضوية مجالس إدارة الكثير من الشركات السعودية.