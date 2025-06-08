خاض المنتخب الوطني تحت 20 عامًا مواجهته الثانية في بطولة خوفو الودية الدولية، حيث تعادل مع منتخب البرازيل بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة المقامة في جمهورية مصر.وافتتح المنتخب البرازيلي التسجيل عند الدقيقة العاشرة، قبل أن يعادل «الأخضر» النتيجة عن طريق اللاعب عمار اليهيبي في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.ودخل المدير الفني للمنتخب الوطني «ماركوس سواريز» المباراة بالتشكيلة ذاتها التي خاض بها اللقاء الافتتاحي أمام منتخب كولومبيا، والتي ضمّت: عبدالرحمن الغامدي في حراسة المرمى، نواف الغليميش، سعود هارون، صالح برناوي، عواد أمان، عبدالملك الحربي، فرحة الشمراني، زياد الغامدي، عمار اليهيبي، حسين الرقواني، وطلال حاجي.ويختتم «أخضر 20» مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب النرويج، يوم الإثنين القادم، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات البطولة.وتأتي مشاركة «أخضر 20» في بطولة خوفو ضمن محطات الإعداد التحضيري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عامًا 2025، والمقرر إقامتها في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر.