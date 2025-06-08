واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برنامجه الإعدادي في معسكر جدة، استعدادًا لمواجهة منتخب أستراليا في ختام الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. ميدانيًا، قسم المدير الفني «رينارد» لاعبي الأخضر إلى مجموعتين: ضمّت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب البحرين، حيث خضعوا لتمارين استرجاعية في النادي الرياضي، فيما ضمّت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت حصتهم التدريبية التي أُقيمت على «الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية» بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، قبل أن تُجرى تقسيمة بين مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. وعلى صعيد متصل، واصل اللاعب مهند آل سعد برنامجه التأهيلي برفقة المعد البدني، في حين شارك اللاعب مهند الشنقيطي في التدريبات الجماعية.من جهة أخرى، يواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء اليوم (الأحد)، بحصة تدريبية مسائية مغلقة تُقام على «الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية».