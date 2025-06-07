أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تطبيق مجموعة من الابتكارات الثورية خلال بطولة كأس العالم للاندية، المقرر إقامتها بصيغتها الموسعة للمرة الأولى.البطولة ستشهد استخدام كاميرات تُثبت على أجسام الحكام، وهي تقنية حصلت مؤخراً على موافقة المجلس الدولي لكرة القدم، وستتيح لمتابعي المباريات رؤية القرارات من منظور الحكم ذاته حيث تُعرض اللقطات عبر شبكة DAZN المالكة الحصرية لحقوق بث البطولة.وسيتمكن المشجعون داخل الملاعب وخارجها من مشاهدة مراجعات تقنية الفيديو VAR مباشرة على الشاشات في خطوة تاريخية تهدف إلى القضاء على الجدل المصاحب للقرارات التحكيمية.ومن المقرر أن يتم اعتماد هذه الميزة كذلك في الدوري الإسباني بدءاً من موسم 2025-2026.كما ستُستخدم تقنية التسلل شبه الآلي والتي تعتمد على خوارزميات مطورة من قبل شركة Hawk-Eye، لتوفير قرارات دقيقة وفورية عبر تحليل بيانات الحركة بدقة متناهية.واعتماد أجهزة لوحية رقمية لإدارة التبديلات بدلاً من الورق، ما يُسرع من الإجراءات ويوفر وضوحاً لكل فريق حول عدد التبديلات المتبقية.