يغادر لاعبو الهلال حسان تمبكتي ، ومتعب الحربي ، وناصر الدوسري ، ومحمد كنو ، وعبدالله الحمدان ، ومصعب الجوير ، وسالم الدوسري إلى مدينة الرياض عقب فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي في مواجهة أستراليا الثلاثاء القادم، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 .وسينضم لاعبو الهلال لبعثة الزعيم المغادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة القادم للمشاركة في بطولة أندية العالم 2025.من جانب آخر ستغادر بعثة المنتخب السعودي إلى أمريكا للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية الكونكاف عقب نهاية مباراة أستراليا القادمة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.وسيخوض المنتخب السعودي ثلاث مبارياته في دور المجموعات في بطولة الكأس الذهبية الكونكاكاف، الأولى أمام منتخب هايتي يوم الإثنين 16 يونيو الجاري الساعة 3:15 صباحا، والثانية ضد أمريكا يوم الجمعة 20 من الشهر نفسه الساعة 4:15 صباحاً ، والثالثة أمام ترينيداد وتوباغو يوم الإثنين 23 من الشهر ذاته الساعة 2:00 صباحاً .