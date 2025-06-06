كشف أنجي بوستيكوغلو عن فخره الكبير بما حققه مع توتنهام، مشيراً إلى أن الفوز بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد في بلباو كان تتويجاً لعامين من العمل الجاد والتفاني.
وصرح بوستيكوغلو قائلاً: «قيادة نادٍ تاريخي مثل توتنهام وتحقيق حلم الجماهير بلقب أوروبي سيظل مصدر فخر لي مدى الحياة».
وختم برسالة شكر إلى اللاعبين والجماهير، مؤكداً: «ما حققناه سوياً سيظل جزءاً لا يُنسى من تاريخ هذا النادي العريق».
وصرح بوستيكوغلو قائلاً: «قيادة نادٍ تاريخي مثل توتنهام وتحقيق حلم الجماهير بلقب أوروبي سيظل مصدر فخر لي مدى الحياة».
وختم برسالة شكر إلى اللاعبين والجماهير، مؤكداً: «ما حققناه سوياً سيظل جزءاً لا يُنسى من تاريخ هذا النادي العريق».