كشف أنجي بوستيكوغلو عن فخره الكبير بما حققه مع توتنهام، مشيراً إلى أن الفوز بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد في بلباو كان تتويجاً لعامين من العمل الجاد والتفاني.وصرح بوستيكوغلو قائلاً: «قيادة نادٍ تاريخي مثل توتنهام وتحقيق حلم الجماهير بلقب أوروبي سيظل مصدر فخر لي مدى الحياة».وجاءت تصريحات المدرب بعد إعلان النادي إقالته، رغم تحقيقه أول لقب أوروبي منذ 2008، بسبب سوء الأداء المحلي الذي أدى إلى إنهاء الموسم في المركز الـ17 بالدوري الإنكليزي، فقال: «لقد وضعنا أسساً قوية تجعل هذا النادي قادراً على التنافس وتحقيق المزيد من الألقاب دون الانتظار طويلاً».وختم برسالة شكر إلى اللاعبين والجماهير، مؤكداً: «ما حققناه سوياً سيظل جزءاً لا يُنسى من تاريخ هذا النادي العريق».