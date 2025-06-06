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استأنف المنتخب الوطني، مساء الجمعة، برنامجه الإعدادي في معسكر جدة، استعداداً لمواجهة منتخب أستراليا في ختام الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ اكتفى المدير الفني «إيرڤي رينارد» بإجراء حصة استرجاعية في النادي الصحي لجميع اللاعبين.

وعلى صعيد متصل، بدأ مهند آل سعد ومهند الشنقيطي برنامجهما التأهيلي برفقة المعد البدني، وقد منح المدير الفني لاعبي «الأخضر» فترة حرة بعد نهاية الحصة الاسترجاعية، على أن يكون التجمع مجدداً مساء اليوم في مقر المعسكر.

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من جهة أخرى، يواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء السبت، بحصة تدريبية مسائية مغلقة تُقام على «الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية» عند الساعة السابعة مساءً.