وصل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني الجديد لنادي الهلال، إلى العاصمة الرياض مساء اليوم الجمعة، تمهيداً لبدء مهمته الرسمية مع الفريق الهلالي، وسيشرف إنزاغي على أولى تدريبات الفريق غداً، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ممثلاً لقارة آسيا، هذا وقد تواجد العديد من الجماهير الهلالية لاستقباله بإلإضافة إلى تواجد عدد كبير من وسائل الإعلام لتغطية وصوله.وتقرر أن تغادر بعثة الفريق يوم الجمعة القادم إلى الولايات المتحدة الأمريكية على متن طائرة خاصة، للمشاركة في كأس العالم للأندية، وستضم قائمة الزعيم 35 لاعباً، إلى جانب الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الإيطالي إنزاغي، ومساعديه.وسيخوض الفريق الهلالي 3 مباريات في دور المجموعات في كأس العالم للأندية، الأولى أمام فريق ريال مدريد الأربعاء 18 يونيو الجاري الساعة 10:00 مساء، والثانية ضد سالزبورغ النمساوي الإثنين 23 يونيو الجاري 1:00 صباحاً، والثالثة أمام باتشوكا المكسيكي الجمعة 27 يونيو الجاري الساعة 4:00 صباحاً.