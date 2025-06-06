تغلب المنتخب الوطني تحت 23 عاماً على منتخب بنما بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) في فرنسا، وافتتح أهداف «الأخضر» اللاعب عبدالعزيز العثمان في الدقيقة 35، في حين أحرز منتخب بنما هدف التعادل في الدقيقة 42، وأضاف اللاعب عبدالله رديف الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 57 من مجريات المباراة.ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو المباراة بقائمة مكونة من: أسامة المرمش في حراسة المرمى، محمد عبدالرحمن، محمد الدوسري، محمد برناوي، أحمد الجليدان، عبدالملك العييري، عباس الحسن، عبدالملك الجابر، عبدالعزيز العليوة، عبدالعزيز العثمان، عبدالله رديف.ويعاود أخضر 23 عاماً غداً السبت تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب مالي يوم الإثنين في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة تولون الدولية.يذكر أن المجموعة الأولى من بطولة تولون تضم إلى جانب «الأخضر» منتخبات فرنسا المستضيف، مالي، وبنما.