تأهل منتخب أوزبكستان لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 لأول مرة في تاريخه بعد تعادله دون أهداف مع منتخب الإمارات في استاد آل نهيان في أبوظبي أمس (الخميس) في الجولة قبل الأخيرة من الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات.ورفع المنتخب الأوزبكي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى متأخراً بفارق نقطتين عن المنتخب الإيراني المتصدر، الذي انتزع بطاقة التأهل المباشر الأولى في مارس الماضي، فيما بات رصيد المنتخب الإماراتي 14 نقطة في المركز الثالث.وتأهل المنتخبان الإماراتي والقطري إلى الملحق القاري باحتلالهما المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد (14) و(13) نقطة.وتقام الجولة الأخيرة من التصفيات الثلاثاء المقبل، إذ يلتقي منتخب أوزبكستان مع منتخب قطر في طشقند، ومنتخب قرغيزستان مع منتخب الإمارات في بشكك، ومنتخب إيران مع منتخب كوريا الشمالية في طهران.