من المنتظر أن تعلن إدارة نادي الاتحاد تجديد عقد مدافع الفريق الكروي الأول أحمد شراحيلي بعد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد الجديد بين الطرفين.من جانب آخر تحتضن ثلاث دول معسكر الفريق الاتحادي للموسم الرياضي الجديد (إسبانيا والبرتغال والصين)، وسينطلق معسكر العميد، كما أعلن المدير الرياضي رامون بلانيس، في 14 يوليو القادم في منطقة جيرونا الإسبانية لمدة 10 أيام، ثم المغادرة إلى «الغارف» في البرتغال لخوض 3 وديات قوية، وبعد ذلك الذهاب إلى الصين لخوض مواجهتين وديتين قبل خوض بطولة كأس السوبر في انطلاقة الموسم الرياضي القادم.‏وتهدف الإدارة الرياضية لتجهيز الفريق الاتحادي لبطولات الموسم القادم التي يستهلها بكأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك، ومن ثم دوري أبطال نخبة آسيا، ويطمح مسؤولو العميد في مواصلة العميد لتحقيق البطولات محليّاً وقاريّاً.