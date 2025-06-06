ساند النجم الدولي السابق هتان باهبري ونجله سلطان المنتخب السعودي في مواجهة البحرين من منصة استاد البحرين الدولي، حيث نجح الأخضر في تحقيق الانتصار بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما مصعب الجوير، وعبدالرحمن العبود، ضمن مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.وأكد هتان باهبري أن المنتخب السعودي قادر على الوصول لمونديال 2026، مبيناً أن اللاعبين نجحوا في تحقيق الفوز على البحرين، وبمشيئة الله سيفوزون على أستراليا، ولن يفرط الأخضر في فرصة التأهل لكأس العالم القادمة.وأوضح باهبري أن المدرب رينارد لديه القدرة والخبرة التدريبية التي ستقود الأخضر للوصول للمونديال القادم، كما نجح معه منتخبنا الوطني في التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.