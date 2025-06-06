يبدأ مدرب المنتخب السعودي رينارد تحضيراته الفنية لمواجهة منتخب أستراليا الثلاثاء القادم الساعة 9:15 مساء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسيركز على إجراء اللاعبين تمارين متنوعة، وسيشرح لهم الأسلوب الفني الذي سينتهجه في لقاء أستراليا القادم.هذا ووصلت بعثة الصقور الخضر إلى محافظة جدة أمس (الخميس) لاستكمال التحضيرات الفنية لمواجهة أستراليا القادمة.يذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة، خلف اليابان (المتصدر) برصيد 20 نقطة، وأستراليا (الوصيف) برصيد 16 نقطة، وإندونيسيا في المركز الرابع برصيد 12 نقطة، والبحرين في المركز الخامس بـ6 نقاط، والصين بالمركز السادس بـ6 نقاط.ترتيب المجموعة الثالثة1- اليابان 20 نقطة2- أستراليا 16 نقطة3- السعودية 16 نقطة4- إندونيسيا 12 نقطة5- البحرين 6 نقاط6- الصين 6 نقاط