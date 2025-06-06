هنأ الملك عبدالله الثاني، منتخب الأردن بعد تأهله لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عقب فوزه على مضيفه العماني في اللقاء الذي جمعهما في مسقط بسلطنة عمان، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، بنتيجة 3 /1، ليحقق الحلم الكبير والتأهل مباشرة إلى المونديال، إذ قال الملك عبدالله، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «X»: «أهنئ من قلبي أبناء وبنات شعبنا العزيز بتأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم». وأضاف: «هذا التأهل التاريخي مستحق لمنتخبنا الذي يضم نجوماً وكوادر نعتز ونفخر بهم». مقدماً شكره للجماهير الأردنية الوفية التي ساندت المنتخب طوال مشواره في التصفيات، قائلاً: «النشامى كانوا وسيبقون على العهد».وعاش الأردنيون فرحة عارمة بعد تأهل منتخب بلادهم للمونديال، إذ خرج آلاف المشجعين إلى شوارع مدن المملكة؛ ليعبروا عن فرحتهم بهذا الإنجاز العالمي.يذكر أن الملك عبدالله، حرص على متابعة لقاء منتخب بلاده وشقيقه العماني، من مقر السفارة الأردنية في لندن، على هامش زيارة عمل خارجية، إذ نشر الموقع الرسمي للديوان الملكي الهاشمي على منصة التواصل الاجتماعي «X» لقطات مصورة لمتابعة الملك عبدالله، إلى جانب بعض الشخصيات، للمباراة، وظهر الملك عبدالله خلال متابعته مرتدياً قميص منتخب «النشامى» والشماغ.