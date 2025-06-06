في الوقت الذي تسابق فيه الأندية الزمن للمشاركة في مونديال الأندية الذي تستضيفة الولايات المتحدة الأمريكية، للظهور المشرف في هذا المحفل الرياضي الكبير، أعلن نادي ريال مدريد رسمياً قميص الفريق الذي سيخوض به المواجهة الافتتاحية في المونديال أمام فريق الهلال السعودي يوم 18 يونيو الجاري ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم ورد بول سالزبورغ النمساوي، وباتشوكا المكسيكي، إذ نشر موقع النادي (الملكي) عبر منصة «x» مقطع فيديو وصوراً يظهر خلالهما عدد كبير من لاعبي الفريق بالقميص الجديد المستوحى من ملعب سانتياغو برنابيو. ويتميز القميص بلونه الأبيض الكلاسيكي مع تفاصيل صفراء جانبية مستوحاة من شعار النادي، وياقة دائرية، ويحتوي على خطوط رمادية خفيفة وشعارات سوداء، وتتراوح أسعاره ما بين الـ100 والـ160 يورو.وتصدر الإعلان الترويجي للقميص النجم الفرنسي كيليان مبابي ولاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور بجانب عدد كبير من نجوم الفريق.