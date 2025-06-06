طالبت الجماهير العراقية برحيل رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، من منصبه عقب خسارة المنتخب العراقي على أرضه 0-2 أمام نظيره الكوري الجنوبي، في المباراة التي أقيمت في البصرة، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وقضت على آمال «أسود الرافدين» في التأهل المباشر إلى المونديال، بعدما تجمد رصيدهم عند 12 نقطة، ويحتل المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثانية، إذ فقد «درجال» أعصابه عقب نهاية اللقاء وهو يغادر الملعب غاضباً إثر الهتافات الجماهيرية التي طالبت برحيله، وحاول تحطيم هاتف أحد الإعلاميين الذي قام بتصويره خلال لحظة انفعاله،وفق التقرير الذي نشره موقع الـ«RT».