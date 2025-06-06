طالبت الجماهير العراقية برحيل رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، من منصبه عقب خسارة المنتخب العراقي على أرضه 0-2 أمام نظيره الكوري الجنوبي، في المباراة التي أقيمت في البصرة، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وقضت على آمال «أسود الرافدين» في التأهل المباشر إلى المونديال، بعدما تجمد رصيدهم عند 12 نقطة، ويحتل المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثانية، إذ فقد «درجال» أعصابه عقب نهاية اللقاء وهو يغادر الملعب غاضباً إثر الهتافات الجماهيرية التي طالبت برحيله، وحاول تحطيم هاتف أحد الإعلاميين الذي قام بتصويره خلال لحظة انفعاله،وفق التقرير الذي نشره موقع الـ«RT».يذكر أن الاتحاد العراقي أقال المدرب الإسباني خيسوس كاساس في وقت سابق، وأسند المهمة إلى المدرب الأسترالي «غراهام أرنولد»، في محاولة لإنقاذ حظوظ المنتخب بالمنافسة على بطاقة التأهل المباشر التي ذهبت إلى منتخبي كوريا الجنوبية والأردن عن هذه المجموعة، في حين باتت فرصة العراق الوحيدة بالتأهل من خلال خوض المرحلة الأخيرة من التصفيات، التي تعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة لحجز بطاقة العبور إلى مونديال 2026.