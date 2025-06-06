أبدى قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي امتعاضه من الحكم الإنجليزي «مايكل أوليفر» الذي أدار مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره الإسباني في نصف نهائي بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، والتي انتهت بخسارة «الديوك» بنتيجة 4-5، في مدينة شتوتجارت الألمانية، ليتأهل «الإسبان» لمواجهة البرتغال في المباراة النهائية يوم الأحد القادم، بينما يتنافس الديوك على الميدالية البرونزية عند مواجهة المنتخب الألماني. وقال مبابي: «الحكم لم يكن في مستوى اللقاء ولن أتحدث عن مستواه حتى لا يعتقد الناس أنني غاضب وغير راضٍ على مستوى الحكم الإنجليزي». وعن مستوى منتخب بلاده في المواجهة قال: «لم نقدم المستوى المعروف وكان خط دفاعنا ضعيفا وفقدنا الثبات على مدار الشوطين، ونشعر بالإحباط أنا وزملائي اللاعبين بعد خسارتنا بطاقة التأهل للمباراة النهائية».