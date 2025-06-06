أعلن صندوق الاستثمارات العامة والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، انضمام الصندوق كشريك رسمي لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.وتُجسد الشراكة الجديدة الرؤية المشتركة للصندوق والفيفا في تعزيز قطاع الرياضة، عبر إطلاق فرص جديدة وتشجيع الابتكار والتواصل مع الجماهير الرياضية حول العالم. وستركز الشراكة على إتاحة المزيد من الفرص للشباب، ودعم جهود الفيفا لإلهام الأجيال الجديدة وزيادة مشاركتها.وستشهد بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025، تحولًا جديدًا في مسيرة كرة القدم للأندية والفرق، وستجمع للمرة الأولى (32) من أفضل أندية كرة القدم في العالم، تمثّل الاتحادات القارية الستة التابعة للفيفا، للتنافس على مدار شهر كامل في (11) مدينة مختلفة عبر أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.وتُعّد كرة القدم الرياضة الشعبية الأولى في المملكة والعالم، وسيتابع الجمهور السعودي البطولة التي يشارك فيها نادي الهلال ممثلًا عن قارّة آسيا، بعد أن حجز مكانه ضمن المقاعد الأربعة المخصصة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في البطولة، من خلال الفوز بدوري أبطال آسيا 2021.وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي للأعمال لدى فيفا رومي جاي: «إن كأس العالم للأندية FIFA 2025 سيجمع (32) فريقًا للمرة الأولى، ونجتمع مع شركائنا في هذه البطولة لمواصلة الارتقاء بكرة القدم عالميًا»، مشيرًا إلى أن هذا الدعم للبطولة هو جزء لا يتجزأ من نجاحها، وسيؤكد أهمية الاستثمارات في دعم تطوير كرة القدم للأندية في كل مكان.من جانبه، أفاد مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة محمد الصياد، أن الصندوق سيواصل من خلال شراكاته ورعاياته في إحداث تحوّل إيجابي مستدام في القطاع الرياضي على جميع المستويات، من لاعبين ومشجعين، إضافة إلى الدول المستضيفة للفعاليات الرياضية.وقال: «يتصدر الصندوق اليوم الجهود الهادفة لتعزيز نمو رياضة كرة القدم حول العالم، ومن ذلك الشراكة التي عقدها الصندوق مع اتحاد (كونكاكاف) لكرة القدم العام الماضي، إضافة لملكيته لعدد من الأندية الرياضية، ودوره المستمر في إطلاق الفرص التي تتيح نمو الرياضة في جميع أنحاء العالم».واختيرت المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2034، تماشيًا مع التحوّل الذي تشهده على مختلف الأصعدة، ومن ذلك رياضة كرة القدم، وستعزز كأس العالم المرتقبة جهود المملكة لدفع تطور اللعبة محليًا وعالميًا لأجيال عديدة قادمة.وتقام بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 في (12) استادًا رياضيًا موزعة على (11) مدينة أمريكية، وتُختتم البطولة -المكونة من (63) مباراة- بلقاء نهائي مشوّق على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد، في نيويورك نيوجيرسي، يوم الأحد 13 يوليو القادم، سيشهد تتويج بطل عالم جديد للأندية.وتُبث جميع مباريات البطولة بشكل مباشر على موقع DAZN.com، مما يتيح لجميع مشجعي كرة القدم حول العالم الاستمتاع بالنسخة الأولى من البطولة، فيما تتاح تذاكر حضور المباريات وباقات الضيافة الشاملة للبيع عبر FIFA.com/tickets.