أبدى المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي إيرفي رينارد رضاه عن أداء الأخضر عقب الفوز على المنتخب البحريني، مشيدًا بالعطاء الكبير من اللاعبين والدعم الجماهيري اللافت، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة.وقال رينارد: «أنا سعيد جدًا بما قدمه اللاعبون في اللقاء، والنتيجة كانت ثمرة الجهد الجماعي، ولا يفوتني أن أشكر الجماهير السعودية التي أدت دورًا مؤثرًا في دفع الفريق نحو الفوز، فقد كان حضورهم رائعًا وأسهم في تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز». وأكد أن المشوار لا يزال طويلًا، ويتطلب المزيد من العمل والتركيز، مشيرًا إلى ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب خلال المواجهات القادمة.وأضاف: «المباراة القادمة لن تكون سهلة، لدينا فريق قوي قادر على تقديم الأفضل وإسعاد الجماهير، سنواصل القتال من أجل تحقيق أهدافنا».من جهته، قدّم مدرب المنتخب البحريني الكرواتي دراغان تالاييتش، تهانيه للمنتخب السعودي على الفوز، معبّرًا عن حزنه لعدم تحقيق النتيجة المرجوة رغم الأداء الجيد.وقال تالاييتش: «أبارك للمنتخب السعودي تأهله للدور القادم، لعبنا مباراة جيدة، وخلقنا فرصًا عديدة، لكننا لم ننجح في ترجمتها إلى أهداف، أعتذر للجماهير البحرينية التي كانت تنتظر نتيجة أفضل».وأشاد المدرب الكرواتي بعناصر فريقه رغم الخسارة، مؤكدًا أن المنتخب البحريني لعب بروح هجومية، غير أن الفعالية التي أظهرها المنتخب السعودي كانت العامل الحاسم.وأضاف: «أنا فخور بجميع اللاعبين، فقد قدّموا أداءً كبيرًا، لكن الخصم استغل الفرص بفعالية، لقد خسرنا اليوم، لكننا كسبنا فريقًا شابًا لديه مستقبل واعد».واختتم تالاييتش حديثه بالتأكيد على أهمية الاستمرار في البناء للمستقبل، ومواصلة التطوير والعمل لتحقيق الحلم.