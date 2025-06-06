أهدى المنتخب الكوري الجنوبي نظيره الأردني بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد فوزه على مضيفه العراقي (1-0) في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة التاسعة من التصفيات، محطماً بذلك أحلام العراقيين في التأهل للمونديال، بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 12 محتلاً المركز الثالث بعد منتخب النشامى الذي جاء ثانياً برصيد 16 نقطة بعد فوزه على على مضيفه العماني. وجاءت الأهداف عن طريق المهاجم علي علوان الذي أحرز أهدافه الثلاثة «هاتريكش في الدقائق (45، 51، 64) من زمن اللقاء، وسيطر «النشامى» على مجريات المباراة منذ بدايتها مستغلاً تراجع مستضيفه العماني، حتى تحقق لهم الفوز بهذه النتيجة الكبيرة والمستحقة.