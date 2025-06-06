وجه رئيس نادي الاتحاد لؤي مشعبي رسالة وداع لجماهير ومحبي ناديه، بعد عام من عمله في سدة النادي توج على إثره بكأس الملك والدوري، قال فيها: «أعلن بأسف عن عدم قدرتي على الاستمرار في منصبي، وأنا على يقين أنه في ظل العمل المؤسسي القائم، واستقرار الإدارة التنفيذية والرياضية، واستمرار معظم أعضاء مجلس الإدارة، فإن المسيرة ماضية بإذن الله مع ثبات، وستحفظ المكتسبات ويُبنى عليها». وأضاف: «إن شرف رئاسة نادي الاتحاد مسؤولية عظيمة ساقها الله إلي، وأكرمني بتحملها. وقد من الله علي برجال وسيدات في مجلسي إدارة الشركة الربحية والمؤسسة غير الربحية، وفي الإدارة التنفيذية والفنية بالنادي، حملوا معي جل مهامهم بتفانٍ ملهم. لا تسعفني الكلمات في أن أوفيهم حقهم من الشكر والعرفان، ومسؤوليات النادي تفوق طاقتي»، مشيداً برجال الاتحاد الذين يكن لهم التقدير والاحترام، مبيناً أن من سيُنتخب للرئاسة سيجد منه كل الدعم والحرص لضمان انتقال سلس يحفظ الاستمرارية ويحقق الأهداف المرجوة، ممتدحاً وقفة جماهير النادي، قائلاً: «ليست مستغربة هذه الوقفة على مدرج الذهب، كان له الفضل بعد الله في تتويج الفريق بالبطولتين، وأقدم اعتذاري إن قصرت معكم في لحظة من اللحظات التاريخية التي عشتها داخل أسوار النادي».