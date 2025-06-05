بعد مسيرة طويلة مع الهلال حافلة بالبطولات واللحظات الفارقة، كان من المتوقع والمنطقي أن يُختتم مشهد سلمان الفرج بهدوء يليق بما قدمه، وأن لا يخدش ما أنجزه مع زعيم القارة الصفراء.

غير أن التصريحات التي خرج بها أخيراً، رغم رحيله عن النادي منذ موسم، كأنها إرادة مقصودة، و«بيدي لا بيد عمرو»، حيث بعثت على الجدل أكثر من أي وقت مضى، من حيث فائدتها وأهدافها ودلائلها.

لم تكن التصريحات محتدمة في مضمونها، لكنها جاءت بلا مناسبة، وفي توقيت لا يحمل ضرورة، ولا يبرر فتح ملفات قديمة، خصوصاً حين يتعلق الأمر بتفاصيل غامضة عن علاقته مع المدرب جيسوس الذي رحل هو الآخر دون جدل رغم غضبة الجماهير.

واللافت أن ردة الفعل لم تأت من الجمهور فحسب، بل حتى بعض اللاعبين السابقين والإعلاميين المقربين من النادي رأوا في ما قاله الفرج تجاوزاً غير مبرر، قلب المزاج العام ضده، وطرح علامة استفهام: لماذا الآن؟

يتساءل كثيرون، حتى من المحايدين، عن المكاسب المرجوة من هذا الخروج.

هل كان يحتاج لتبرئة؟

هل كان في موقع الدفاع عن نفسه؟

أم أنه فقط أراد أن يتحدث بعدما صمت طويلاً؟

المؤكد أن الفرج لم يعد داخل النادي، ولم يعد أمامه جمهور المدرج ليصفّق له مجدداً، لكنه ما زال جزءاً من الذاكرة الزرقاء.

وهنا تحديداً يختلفون: هل شوّه تصريحُه تلك الصورة؟ أم أن التاريخ يبقى أقوى من لحظة انفعال عابرة يطويها اعتذار؟