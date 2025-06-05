علمت مصادر «عكاظ» الخاصة، أن النيجيري فيكتور أوسيمين سيخضع للفحص الطبي خلال الساعات القادمة، على أن يتوجه بعدها إلى فندق فور سيزون في باريس لتوقيع عقده الجديد مع نادي الهلال بعد اتفاق الطرفين على جميع التفاصيل وبشكل نهائي، بعد منافسة قوية من يوفنتوس الإيطالي، الذي كان يسعى لضمه قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال شهري يونيو ويوليو.يذكر أن مهاجم غلطة سراي التركي «أوسيمين» المعار من نابولي الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري (2024-2025)، انضم إلى صفوف الفريق التركي في صيف 2024 قادماً على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ويمتد عقده مع «نابولي» حتى صيف 2026، ويتضمّن شرطاً جزائيّاً تبلغ قيمته 75 مليون يورو، يمكن تفعيله هذا الصيف من قبل أي نادٍ غير إيطالي.من جانبه أكد رئيس نادي غلطة سراي دورسون أوزبك، أنهم فشلوا في المحافظة على «أوسيمين» واستمراره مع الفريق لموسم آخر بسبب رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف الفريق الهلالي، وقال: «الهلال قدم 120 مليون يورو ولمدة 3 سنوات للمهاجم «أوسيمين»، ولا نستطيع مجاراة العرض الهلالي الضخم، نحن قادرون على منافسة الأندية الأوروبية، لكن مع السعودية الأمر مستحيل».