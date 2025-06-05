تتجه أنظار عشّاق الكرة السعودية نحو استاد البحرين الوطني بمدينة المنامة الساعة السابعة من مساء اليوم (الخميس) لمشاهدة المواجهة المهمة التي تجمع المنتخب السعودي الأول بمضيفه منتخب البحرين ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 10 نقاط حصدها من انتصارين و4 تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف 4 وعليه 6 أهداف. ويحمل الأخضر السعودي آمال الملايين من العشّاق للوصول لنهائيات كأس العالم، ورغم البداية المتعثرة إلا أن الآمال لا تزال موجودة للتأهل المباشر بعد أن ضمن منتخب اليابان المقعد الأول، فيما بقي المقعد الثاني معلقاً بين منتخبنا الوطني ومنتخب أستراليا (الوصيف) برصيد 13 نقطة، ومنتخب إندونيسيا (الرابع) برصيد 9 نقاط. ويبحث منتخبنا الوطني عن نقاط لقاء الليلة لمساواة منتخب أستراليا نقطياً لاسيما في حالة خسارة الأخير من مضيفه المنتخب الياباني، ومن ثم سيحسم المقعد الثاني بينهما في المواجهة الأخيرة التي تجمعهما على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويحتاج الأخضر السعودي إلى الفوز ليتأهل رسمياً للمونديال.ويعتمد مدرب منتخبنا السعودي هيرفي رينارد على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود فراس البريكان في خط المقدمة، وخلفه الثلاثي سالم الدوسري ومصعب الجوير ومروان الصحفي، فيما يتواجد في حراسة المرمى نواف العقيدي، وأمامه رباعي الدفاع علي مجرشي وحسان تمبكتي وعلي لاجامي ونواف بوشل، فيما يتواجد في المحور الثنائي فيصل الغامدي ومحمد كنو. ويملك منتخبنا الوطني في خط الاحتياط أسماء قادرة على إحداث الفارق بوجود صالح الشهري وناصر الدوسري وعبدالرحمن العبود وأيمن يحيى وتركي العمار.فيما يدخل منتخب البحرين هذا اللقاء محتلاً المركز الخامس برصيد 6 نقاط حصدها من انتصار وحيد و3 تعادلات و4 خسائر، وله من الأهداف 5 وعليه 13 هدفاً، ورغم أنه فقد فرصة حجز المقعد المباشر للمونديال إلا أنه يملك الفرصة لحصد مقعد للتأهل للملحق العالمي، إذ يحتاج للفوز في لقاء الليلة ومن ثم في لقاء الختام أمام الصين ليصل للنقطة الـ12 شريطة تعثر إندونيسيا من الصين أو اليابان.