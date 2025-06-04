كشف لاعب وسط مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز أن رئيس الهلال فهد بن نافل عرض عليه اللعب لنادي الهلال مقابل راتب أسبوعي يبلغ 700 ألف جنيه إسترليني (نحو ثلاثة أضعاف راتب اللاعب الحالي في مانشستر يونايتد)، قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة منتخب البرتغال أمام ألمانيا، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، إذ أكد فيرنانديز وجود مفاوضات جدية مع الهلال، قائلا: «نعم، كانت هناك فرصة حقيقية، رئيس الهلال تواصل معي وسألني إن كنت أرغب بالانتقال إليهم، وكانوا بانتظاري»، وفق التقرير الذي بثه موقع الـRT. وأوضح اللاعب أن القرار لم يكن سهلاً، مشيراً إلى دور مدربه في التأثير عليه: «تحدثت مع روبين أموريم، وطلب مني ألا أرحل من مانشستر يونايتد، لم يكن يريد بيع عقدي، ولم يكن بحاجة إلى المال. لو رغبت بالرحيل، كان بإمكاني ذلك». وأضاف فيرنانديز: «مسؤولو الهلال تعاملوا باحترافية واحترام، وتحدثوا مع وكيلي، وأنا تحدثت مع زوجتي، وسألتني عما أريده، وهي دائما تدعمني في قراراتي». وعن سبب رفضه للعرض، قال: «كان من السهل الذهاب إلى هناك، خصوصاً أنني أعرف عدداً من اللاعبين البرتغاليين في الدوري السعودي، لكنني ما زلت أرغب في اللعب على أعلى مستوى، والمنافسة على البطولات الكبرى. لا يزال لدي شغف كبير بكرة القدم».