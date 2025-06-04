في خطوة تعكس توجه الأندية السعودية لاستقطاب الأسماء الفنية الكبرى، أنهت إدارة نادي الهلال إجراءات التعاقد مع المدرب الإيطالي سيميوني إنزاغي، في صفقة تحمل أبعاداً فنية وتكتيكية كبيرة، وتفتح فصلاً جديداً في مسيرة المدرب الذي صعد بإنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2022–2023.إنزاغي.. المسيرة والهوية الفنيةيمتلك إنزاغي سجلاً تدريبياً متصاعداً بدأه مع فريق لاتسيو الإيطالي، حيث قاد الفريق الأول من 2016 حتى 2021، وحقق معه لقب كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرتين.انتقل بعدها إلى إنتر ميلان، وحقق نجاحات بارزة رغم التحديات الاقتصادية، أبرزها الوصول لنهائي دوري الأبطال ضد مانشستر سيتي، إلى جانب تحقيق كأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالي 3 مرات.يُعرف إنزاغي بأسلوبه المبني على التنظيم والانضباط التكتيكي، وغالباً ما يعتمد على خطة 3-5-2 القابلة للتبديل داخل المباراة. يمتاز بالمرونة في التوظيف، والقدرة على قراءة سير المواجهات وتغيير إيقاع اللعب حسب مجريات اللقاء.خارج أوروبا لأول مرةتُعد هذه التجربة هي الأولى لإنزاغي خارج القارة الأوروبية، ما يمثل تحدياً جديداً على المستوى الفني والثقافي، خصوصاً في دوري تتغير فيه المعطيات بسرعة، ويضم أسماء لامعة فنياً وجماهيرياً.ووفقاً لمصادر «عكاظ»، فإن التوقيع تم بعد جولات طويلة من التفاوض، شهدت محاولات سابقة لم تكلل بالنجاح بسبب التوقيت والارتباطات الأوروبية، قبل أن يُعاد فتح الملف أخيراً ويتم حسمه رسمياً.الهلال.. مشروع يتطلب توازناًاختيار إنزاغي لقيادة الهلال يأتي بعد موسم شهد تبايناً في الأداء والنتائج، ويبدو أن الإدارة الهلالية تتطلع إلى بناء مشروع فني طويل الأمد، يجمع بين الاستقرار، والشخصية الفنية الواضحة، والتجديد في بعض المراكز.أسلوب إنزاغي قد يمنح الفريق شكلاً مختلفاً، لكن التحدي سيكون في مدى سرعة تكيفه مع بيئة الدوري السعودي، والتعامل مع الضغط الجماهيري والإعلامي.ما الذي ينتظر إنزاغي؟يأتي وصول إنزاغي إلى الهلال في توقيت دقيق وحساس، إذ تفصله عن كأس العالم للأندية أسابيع قليلة فقط، وهي فترة قصيرة نسبياً لمدرب جديد يتطلع إلى فرض أفكاره وبناء منظومة متماسكة.الضغوط ستكون حاضرة منذ اليوم الأول، خصوصاً أن الهلال سيشارك في بطولة عالمية أمام أندية من نخبة العالم، ما يضع إنزاغي أمام اختبار فني ونفسي كبير في وقت مبكر من التجربة.الجماهير تنتظر منه نتائج فورية، والإدارة تعوّل على خبرته في المباريات الكبرى، لكن عوامل الوقت، والتأقلم، والاستيعاب الفني قد تمثل تحديات واقعية عليه من أجل النجاح.