أعلن مدرب منتخب البرتغال روبرتو مارتينيز ضم النجم كريستيانو رونالدو، ونجم الهلال روبن نيفيز إلى القائمة المستدعاة لخوض المواجهة المرتقبة أمام ألمانيا، ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، خلال فترة التوقف الدولي في يونيو القادم.ويلتقي المنتخب البرتغالي نظيره الألماني يوم 4 يونيو على ملعب «أليانز أرينا» بمدينة ميونيخ، في نصف النهائي.بينما ستُقام المباراة النهائية، إلى جانب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، يوم 8 من الشهر ذاته في مدينتي ميونيخ وشتوتغارت.