رفض مدرب نيوكاسل يونايتد إيدي هاو تقديم أي ضمانات بشأن بقاء المهاجم ألكسندر ايساك في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى أرسنال.هاو صرّح بأنّه لا يريد تقديم أي ضمانات بخصوص مستقبل أيّ لاعب في فريقه حالياً، رغم أنّه أكد في الوقت نفسه رغبته في الإبقاء على أبرز لاعبي الفريق، مشدداً على أهمية تعزيز الصفوف بلاعبين مميزين أيضاً لتحقيق طموحات النادي في النجاح على المدى الطويل.ويحتل نيوكاسل المركز الثالث مؤقتاً في ترتيب البريمييرليغ برصيد 66 نقطة.يذكر أن السويدي ألكسندر ايساك شارك مع نيوكاسل هذا الموسم في 33 مباراة في الدوري الإنجليزي وسجل 23 هدفاً وصنع 6 أهداف.