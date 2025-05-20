جدد نادي الهلال عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم سالم الدوسري حتى عام 2027، وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس»، منهياً بذلك جميع التكهنات المتعلقة بمستقبل اللاعب الدولي.ويمتد العقد الجديد لمدة موسمين إضافيين، ليواصل الدوسري – البالغ من العمر 33 عامًا – مسيرته مع الفريق الأزرق، والذي مثّله في 433 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 130 هدفًا، وقدم 95 تمريرة حاسمة.وجاء الإعلان بعد فترة من المفاوضات بين الطرفين، شهدت تداولًا واسعًا حول مصير اللاعب، خصوصا في ظل تأخر حسم الملف، وسط أحاديث عن احتمالية رحيله. إلا أن الاتفاق الجديد يؤكد تمسك إدارة النادي باللاعب الذي يُعد أحد أبرز الأسماء في الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة.ويُصنَّف الدوسري ضمن الأعمدة الأساسية في الهلال، وواحدًا من أكثر اللاعبين تأثيرًا في النتائج، بما يمتلكه من خبرة ومهارة ومساهمات حاسمة على مستوى البطولات المحلية والقارية.