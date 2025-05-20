انطلقت أمس (الإثنين) فعاليات البطولة الأولى لكرة القدم المصغرة للسيدات بمنطقة جازان، بمشاركة (150) فتاة يمثلن (8) فرق من محافظات (الطوال، وصامطة، وأبو عريش، وصبيا، وبيش، ومدينة جيزان)، على ملعب ثانوية الرازي بجيزان، حيث تُقام البطولة على مدى سبعة أيام بنظام خروج المغلوب، وسط حضور جماهيري لافت.وأوضح رئيس لجنة كرة القدم المصغرة بجازان الدكتور عبدالله حمّدي أن هذه البطولة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية رياضة كرة القدم المصغرة للسيدات ونشرها على نطاق واسع.من جهته، أبان نائب رئيس اللجنة رئيس لجنة المسابقات عبده ظافري أن البطولة حظيت بمتابعة دقيقة من اللجنة، وشُكِّلَت لجنة نسائية مكونة من (11) عضوة للإشراف على التنظيم، كما عُقِدَت ورشة تحكيمية قدمها أمين عام الجمعية رئيس لجنة الحكام المكلف محمد الفيفي، بمشاركة (10) محكمات يدِرن مباريات البطولة؛ لرفع كفاءة الجانب التحكيمي.