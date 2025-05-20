تنطلق اليوم (الثلاثاء) مواجهات نصف نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد، بمباراتين قويتين تحتضنهما صالة وزارة الرياضة بالدمام، حيث يلتقي الهدى مع الصفا، فيما يصطدم مضر بالخليج في قمة مرتقبة.وتأهل الهدى إلى هذا الدور بعد فوزه على النور بنتيجة (33 - 23)، في حين بلغ الصفا نصف النهائي إثر تغلبه على الزلفي (38 - 19)، أما مضر فقد تجاوز الروضة بنتيجة (37 - 22)، فيما جاء تأهل الخليج بعد تفوقه على الأهلي (30 - 22).وتُختتم منافسات البطولة يوم الجمعة (23) مايو الجاري، بإقامة المباراة النهائية على الصالة نفسها، تسبقها مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.