يحل بطل دوري روشن السعودي للمحترفين لهذا الموسم 2024/‏2025، فريق الاتحاد، ضيفاً على نظيره الشباب في افتتاحية لقاءات الجولة الـ33، الساعة 9:00 من مساء اليوم (الثلاثاء)، فيما يستضيف القادسية نظيره فريق العروبة 7:00 مساء، ويلتقي التعاون مع ضيفه الرياض 7:20 مساء.

على ملعب نادي الشباب بالرياض، يدخل فريق الشباب لقاءه أمام ضيفه الاتحاد بعد أن ضمن المركز السادس برصيد 57 نقطة حصدها من 17 انتصاراً و6 تعادلات و9 خسائر وله من الأهداف 61 وعليه 38 هدفاً، فيما يدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء بعد أن حقق لقب الدوري بوصوله للنقطة 77 من 24 انتصاراً و5 تعادلات و3 خسائر وأحرز من الأهداف 75 وعليه 33 هدفاً، ويطمح لرفع رصيده النقطي ليحقق أعلى عدد من النقاط في موسم واحد، بعد أن تمكن من تحقيق رقمه القياسي قبل موسمين (72 نقطة).

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يدخل فريق القادسية لقاءه أمام ضيفه العروبة لحصد النقاط الثلاث والمحافظة على المركز الثالث، الذي يحتله برصيد 65 نقطة حصدها من 20 انتصاراً و5 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 50 وعليه 28 هدفاً، فيما يسعى فريق العروبة للفوز ولا غيره للهروب من مقاعد الهبوط، إذ يحتل المركز الـ16 برصيد 30 نقطة حصدها من 9 انتصارات و3 تعادلات و20 خسارة وله من الأهداف 29 وعليه 67 هدفاً.

وعلى ملعب نادي التعاون ببريدة، يدخل فريق التعاون لقاءه أمام ضيفه الرياض لتحقيق الفوز وتحسين مركزه في جدول الترتيب، إذ يحتل حالياً المركز الـ8 برصيد 42 نقطة جمعها من 11 انتصاراً و9 تعادلات و12 خسارة وله من الأهداف 35 وعليه 34 هدفاً، فيما يطمح فريق الرياض للفوز لتقليص الفارق النقطي بينه وبين مضيفه في لقاء الليلة، إذ يحتل الرياض المركز الـ9 برصيد 38 نقطة جمعها من 10 انتصارات و8 تعادلات و14 خسارة وله من الأهداف 35 وعليه 48 هدفاً.