اختتمت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم دورة اللياقة البدنية التي أقيمت في الرياض على مدى 5 أيام بمشاركة 24 مدرباً وطنياً.وقدم الدورة المحاضرون الفرنسيون لويك بوري، دافيد بارياك، غيوم تورة، أندريا اسكانافينو، ماتاو بازيل وكلوديو دوناتالي، والوطنيان هاني بغلف، وحسن مجرشي.واستهدفت الدورة تعريف المدربين المشاركين بأساليب التدريب الخاصة باللياقة البدنية عبر محاضرات واختبارات نظرية وعملية، وفق برامج متخصصة تعد هي الأحدث في هذا الجانب.يذكر أن الإدارة الفنية انتهجت أخيراً اعتماد عددٍ من الرخص التدريبية لإتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام المدربين الوطنيين المختصين باللياقة البدنية، التي ترتكز على أبرز التحديثات والبرامج الجديدة على مستوى العالم، وذلك عبر الاستعانة بمحاضرين لديهم من الخبرات ما يؤهلهم لتقديم مادة علمية مميزة تساهم في رفع كفاءة المدرب الوطني ليواصل عمله في كافة المراحل العمرية للاعب كرة القدم.