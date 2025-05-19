استضافت العاصمة البحرينية المنامة فعاليات كونغرس الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، بمشاركة نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عضو لجنة التنسيق في المجلس الأولمبي الآسيوي الأمير فهد بن جلوي، إلى جانب الاتحاد السعودي لكرة السلة ممثلاً برئيسه غسان طاشكندي.كما شهد سموه حفل تكريم أساطير كرة السلة ضمن فعاليات الكونغرس، بحضور الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) الشيخ سعود علي آل ثاني، وعدد من أصحاب السمو والمعالي.وتزامناً مع الكونغرس الذي شهد حضور أكثر من 500 شخصية رياضية من 180 اتحاداً وطنياً، عُقد اجتماع مديري الوفود للألعاب الآسيوية للشباب التي تستضيفها البحرين أكتوبر القادم، بمشاركة الوفد السعودي الذي ضم مدير الوفد أفنان برناوي، ومدير المشاركات الأولمبية حمد الهويش، ومدير إدارة الألعاب مارسيلو براغا.وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لخطط الاستعداد للألعاب الآسيوية، بما في ذلك السكن، المواصلات، الخدمات الطبية، والإعلام، إضافة إلى جولة ميدانية لمنشآت المنافسات.وخلال مشاركته في الكونغرس، أكد الأمير فهد بن جلوي متانة العلاقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بالاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، التي تُوّجت أخيراً بفوز المملكة باستضافة بطولة آسيا لكرة السلة 2025 في جدة، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في قدرات المملكة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.