توّج رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين، طلال العبيدي، فريق نيوم بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي للموسم الرياضي 2024-2025، عقب مواجهته الأخيرة أمام الزلفي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) على أرضية ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.وشهدت المباراة مراسم التتويج الرسمية، حيث رفع فريق نيوم الكأس الجديدة، التي تُمنح لأول مرة في تاريخ المسابقة، بعد أن كان التتويج في المواسم السابقة يتم عبر درع الدوري.واختتم نيوم موسمه في الصدارة برصيد 79 نقطة، جمعها من 24 انتصاراً و7 تعادلات مقابل 3 هزائم فقط، مسجلاً 80 هدفاً، كأقوى هجوم في المسابقة، فيما استقبلت شباكه 27 هدفاً، كثاني أقوى دفاع.الكأس الجديدة جاءت بتصميم مستوحى من الطراز السلماني، الذي يدمج بين الأصالة والحداثة في قالب يليق بحجم الإنجاز. وقد نظّم النادي احتفالاً خاصاً لجماهيره التي غصّت بها مدرجات الملعب، احتفاءً بصعود الفريق إلى دوري روشن السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه.