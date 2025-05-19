يتجه أحد الأندية البرازيلية المشاركة في كأس العالم للأندية إلى محاولة استقطاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، لتمثيله خلال النسخة القادمة من البطولة التي تُقام في الولايات المتحدة منتصف الشهر القادم.وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية في تقرير أشارت له قناة «العربية»، أن الفريق المعني لم يُكشف عن اسمه، غير أنه يحظى بدعم مباشر من مستثمرين خارجيين يسعون لإتمام الصفقة، ما من شأنه أن يتيح لرونالدو فرصة جديدة للظهور في واحد من أبرز المحافل العالمية.وتضم قائمة الأندية البرازيلية المشاركة في البطولة: بالميراس، وبوتافوغو، وفلومينينسي، وفلامنغو، فيما تنطلق المنافسات رسمياً في 15 يونيو.وتأتي هذه الأنباء في توقيت حرج بالنسبة للنجم البرتغالي، إذ أنهى فريقه النصر موسمه دون تحقيق أي بطولة، كما فشل في حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في نسخته القادمة.ورأت الصحيفة الإسبانية أن العرض البرازيلي قد يكون مغرياً لرونالدو، خصوصاً أن بطولة كأس العالم للأندية تمثل حافزاً كبيراً له في هذه المرحلة المتقدمة من مسيرته الاحترافية، وهو الذي بلغ عامه الـ40.وخاض رونالدو خلال الموسم الجاري 39 مباراة في مختلف البطولات بقميص النصر، سجّل خلالها 33 هدفاً، علماً أنه لم يتوّج سوى بلقب وحيد منذ انضمامه إلى الفريق في شتاء 2023، وهو كأس العرب للأندية الأبطال.وعقب خروج النصر من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة أمام كاواساكي الياباني، ظهر النجم البرتغالي في حالة من الحزن والانفعال، إذ تداولت الجماهير مقطعاً مصوراً له وهو يقف في منتصف الملعب، يهز كتفيه مراراً، ثم يضع يديه على وركه وينظر إلى السماء، في مشهد عكس خيبة أمل عميقة.يُذكر أن النادي الأهلي السعودي هو من توّج بالبطولة الآسيوية، فيما ظل حلم رونالدو في منصات التتويج القارية مؤجلاً.