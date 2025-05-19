بعد أن أعلن نادي الاتحاد نفسه بطلاً للدوري السعودي للمحترفين لموسم 2024 - 2025، بعد فوزه على الرائد بـ3 أهداف مقابل هدف في الجولة الـ32، حسم اللقب رسمياً قبل جولتين من نهاية المسابقة، ليتصدر الترتيب في سلم الدوري برصيد 77 نقطة، بـ24 انتصاراً و5 تعادلات، بينما خسر 3 مباريات من خلال 32 جولة لعبها، حيث سجل 75 هدفاً، واستقبلت شباكه 33 هدفاً حتى الآن. ويُعتبر النجم الفرنسي كريم بنزيما واحداً من أبرز النجوم الذين ساهموا في تتويج الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي للموسم 2024 - 2025، بأهدافه المؤثرة وقيادته المحنكة للفريق، إذ يعد مهاجم فريق الاتحاد الفرنسي الأكثر تهديفاً لفريق الاتحاد هذا الموسم بدوري روشن للمحترفين برصيد 21 هدفاً من خلال 28 مباراة لعبها هذا الموسم، حيث صنع 9 أهداف من خلال 2,465 دقيقة لعبها مع فريقه الاتحاد، يليه أكثر اللاعبين في صناعة الأهداف الهولندي ستيفين بيرغوين، والفرنسي موسى ديابي بصناعة 17 لكل منهما، بينما حمل الجزائري حسام عوار صناعة 16 هدفاً، وكان أكثر اللاعبين السعوديين في صناعة الأهداف عبدالرحمن العبود 14 هدفاً، يليه مهند الشنقيطي بصناعة 6 أهداف، والمهاجم صالح الشهري برصيد 5 أهداف، بينما يتقاسم المدافعان حسن كادش وفواز الصقور صناعة 3 أهداف لكل منهما. بينما كان أكثر اللاعبين للتمريرات الناجحة في الدوري انغولو كانتي بـ2,091 تمريرة، يليه البرازيلي فابينيو بـ1,971 تمريرة، يليه البرتغالي دانيلو بيريرا بـ1,451، وحسن كادش 1,336، وحسام عوار بـ1,308. أرقام فريق الاتحاد المركز الأول النقاط 77 الأهداف 75 هدفاً استقبلت شباكه 33 هدفاً انتصار 24 تعادل 5 خسارة 3 أرقام بنزيما مع العميد مباريات 28 أهداف 21 صناعة الأهداف 9 دقائق اللعب 2,465 أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف كريما بنزيما 30 بيرغوين 17 موسى ديابي 17 حسام عوار 16 عبدالرحمن العبود 14 أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف كريم بنزيما 21 حسام عوار 12 بيرغوين 11 عبدالرحمن العبود 7 انغولو كانتي 4 أكثر اللاعبين السعوديين مساهمة في الأهداف عبدالرحمن العبود 14 مهند الشنقيطي 6 صالح الشهري 5 حسن كادش 3 فواز الصقور 3 أكثر اللاعبين تمريرات ناجحة انغولو كانتي 2,091 فابينيو 1,971 دانيلو بيريرا 1,451 حسن كادش 1,336 حسام عوار 1,308