في لحظة انفجار صبر، وبعد صمت طويل، خرج عضو شرف نادي النصر السابق طلال الرشيد عن صمته ليُشعل الوسط النصراوي بتصريح لاذع، عبّر فيه عن حالة الانهيار التي يعيشها النادي، محذّراً من سقوط تاريخي وشيك.وقال الرشيد: «تجنبت الحديث في الفترة الماضية على أمل، ولكن يبدو أن الأمل ذاهب إلى مهبّ الريح». وأضاف بلهجة مباشرة وحادة: «النصر يمر بأخطر مرحلة في تاريخه وهو اليوم على مفترق طرق: إمّا ينهض ويعود أو يذهب للطريق المنحدرة.. وقد يعود بعدها، وقد لا يعود». وأضاف: «للأسف، المؤشرات تقول حتى الآن إنه ذاهب إلى الدرجة الثانية».وأردف الرشيد محذّراً من احتكار القرار وتحجيم المشهد: «قد ينظر له البعض على أنه جزء من أملاكه ولكنه بالنسبة لمحبيه وعشّاقه، هو كلّ حياتهم». وزاد: «ارحموه وارحموا جماهيره.. لا تنظروا للأمر من زاوية واحدة فقط».في المقابل، أشادت الجماهير النصراوية بشجاعة طلال الرشيد، معتبرةً أن كلماته جاءت في وقت حساس، وأنه عبّر بصدق عما يشعر به الملايين من عشاق «العالمي».وبينما تستمر الإدارة التنفيذية في صمتها، يبدو أن كرة الثلج بدأت تتدحرج، وأن الجماهير لم تعد تملك قرار الانتظار.