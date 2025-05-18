اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو منافسات البطولة النسائية لأندية (B) لجميع الدرجات، التي أُقيمت في محافظة الطائف، وسط مشاركة واسعة بلغت 283 لاعبة يمثلن 24 نادياً، بإدارة تحكيمية مكونة من 34 حكماً وحكمة.وشهدت المواجهات تألقاً لافتاً لفريق النصر الذي تُوّج بكأس فئة السيدات، فيما جاء فريق تيماء وصيفاً، والرياض ثالثاً، والليث رابعاً.وفي فئة الفتيات حصد فريق الرياض المركز الأول، يليه النصر ثانياً، وأكاديمية مهد ثالثاً، والترجي رابعاً.وفي فئة الزهرات كانت الغلبة مجدداً للنصر، بينما حل السلام ثانياً، والهدى ثالثاً، وأكاديمية مهد في المركز الرابع.وفي فئة الفراشات أحرز الترجي الكأس، تلاه العلا في المركز الثاني، وجاء فريقا الصفا والهدى في المركز الثالث (مكرر)، وكرّم اتحاد التايكوندو مدير فرع وزارة الرياضة بمحافظة الطائف عبدالله الزايدي؛ تقديراً لدوره البارز في إنجاح بطولات التايكوندو التي استضافتها المحافظة، وعكست التطور المتنامي لرياضة المرأة السعودية وتزايد حضورها في المشهد الرياضي الوطني.