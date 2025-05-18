تُوج فريق الهلال بطلاً للدوري الممتاز للكرة الطائرة، رغم خسارته في الجولة الختامية أمام الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما اليوم، على صالة وزارة الرياضة بالرياض.وسلّم رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي كأس البطولة والميداليات الذهبية لأبطال الهلال الذين واصلوا حصد الذهب هذا الموسم بعد تتويجهم سابقاً بكأس الاتحاد وكأس دورة الألعاب السعودية.وجاء فريق الاتحاد وصيفاً ونال الميداليات الفضية، وقفز الخليج للمركز الثالث بعد فوزه على الصفا بثلاثة أشواط نظيفة، لينال الميداليات البرونزية، ويحجز مقعده في بطولة النخبة، وتمكن الأهلي في مباراة ضمن منافسات الجولة الختامية من كسب نظيره أبها بثلاثة أشواط مقابل شوط.وتُختتم منافسات الموسم الرياضي للكرة الطائرة يوم الجمعة القادم بإقامة بطولة كأس النخبة التي ستقام على صالة نادي الاتحاد بجدة، ويشارك فيها أربعة أندية هي: الهلال، والاتحاد، والخليج، والنصر.