كسر رئيس نادي النصر السابق الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، المعروف بلقب «كحيلان»، صمته إزاء الواقع الإداري الجديد الذي تعيشه الأندية السعودية، وعلى رأسها نادي النصر، كاشفاً ملامح التحول الجذري في هيكلة القرار داخل الأندية بعد دخول صندوق الاستثمارات العامة كمالك رئيسي.وأكد الأمير فيصل بن تركي أن المنظومة الشرفية لم تعد صاحبة التأثير أو القرار، قائلاً: «انتهى زمن تدخلنا كأعضاء شرف أو أعضاء ذهبيين، فالقرار بات حصرياً بيد مجلس الإدارة المُمثّل للصندوق». وأضاف: «صندوق الاستثمارات العامة يمتلك 75% من ملكية نادي النصر (كما هو الحال في الأندية الأربعة)، بينما تحتفظ الشركة غير الربحية بنسبة 25%، ما يمنح الصندوق أغلبية المقاعد وصلاحية اتخاذ القرار». وأوضح الأمير فيصل أن هذا التحول يعني أن القرار الرياضي لم يعد ناتجاً عن علاقات شخصية أو مبادرات فردية، بل أصبح خاضعاً لمنهج مؤسسي واضح تحكمه معايير الحوكمة والاستثمار الرياضي طويل الأمد، رغم خروجه من دائرة التأثير الرسمي. وشدد الأمير فيصل على استعداده الدائم لخدمة النصر، قائلاً: «إذا طُلبت مني شخصياً المشورة، فنحن حاضرون لخدمة الكيان متى ما اقتضت الحاجة». وتابع: «بعد رئاستي لهذا الكيان العظيم، لم ولن أبدي أي رأي أو انتقاد علني للإدارات المتعاقبة، حتى وإن احتاج النادي للمساعدة، لم أعتد أن أذكر ذلك في وسائل التواصل، بل أتواصل مباشرة مع المعنيين بالأمر».يذكر أن حديث الرئيس الذهبي للنصر يعد تأكيدا على أن النموذج الجديد للأندية السعودية لم يعد يعتمد على الدعم الشرفي أو التكتلات الفردية، بل على منهج استثماري مؤسسي، إذ تتحكم الكفاءة والحوكمة في مسارات القرار.وفي ظل هذه المعادلة، يبدو أن مستقبل نادي النصر -وغيره من الأندية الكبيرة- أصبح مرهوناً بأداء مجالس الإدارة المعينة، وإستراتيجيات الصندوق، ومدى قدرتها على توظيف الموارد لتحقيق البطولات والمكتسبات الجماهيرية.