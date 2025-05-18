اختُتمت بطولة كأس الاتحاد السعودي للسهام التي أُقيمت في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بجدة، بمشاركة أكثر من 430 لاعباً ولاعبة يمثلون 55 نادياً من مختلف مناطق المملكة، وتوزيع أكثر من 120 ميدالية ضمن فئات القوس الأسود، والأحمر، والأزرق.

وبلغت قيمة الجوائز المخصصة للفائزين أكثر من 4 ملايين ريال سعودي.

وقال المشرف العام على البطولة المهندس تركي الدربي: أحمد الله على التوفيق، وأشكر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل ونائبه الأمير فهد بن جلوي على دعمهما، كما أثمّن استضافة «كاوست» وتعاونها في إنجاح الحدث، والشكر موصول لكل من ساهم من أندية ولاعبين وإداريين وفريق عمل. ألف مبروك للفائزين، وحظاً أوفر لمن لم يحالفه الحظ في البطولات القادمة.