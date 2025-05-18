انتصر الأهلي على ضيفه الخلود بنتيجة 4/ 1، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، في ختام لقاءات الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين لاسيما الأهلي الذي شن هجوماً مبكراً، ووقفت العارضة لتسديدة غابري فيغا، وردّ الخلود بتسديدة مماثلة من ميزياني ماوليدا ارتطمت في العارضة كذلك. وقبل نهاية الشوط الأول احتسب حكم اللقاء الأرجنتيني ليناردو راي هيلفر ركلة جزاء للأهلي، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاؤها. ومع بداية الشوط الثاني تمكن فراس البريكان من هز شباك الخلود بعد عرضية متقنة من زياد الجهني، عكسها البريكان برأسه داخل المرمى هدفاً أول للأهلي (د:47)، وتمكن الخلود من العودة للمباراة، بعد أن تلقى محمد صوعان تمريرة من حمدان الشمراني لينطلق صوعان من الجهة اليسرى ويلعبها عرضية ليسددها مدافع الأهلي ماتيو دامس في مرمى فريقه بالخطأ هدف تعادل للخلود (د:60)، ليستعيد الأهلي سيطرته، ومن خطأ من خارج منطقة الجزاء نفذ رياض محرز الكرة بنجاح لترتطم كرته بالقائم وتسكن شباك الخلود هدفاً ثانياً للأهلي (د:66). ومن مجهود فردي كبير من المدافع الأهلاوي ميريج ديميرال خطف الكرة من منتصف ملعب فريقه وانطلق بها متجاوزاً لاعبي الخلود ومررها لإيفان توني الذي أعادها لديميرال ليعكسها للبديل سميحان النابت الذي أسكنها الشباك هدفاً ثالثاً للأهلي (د:77). وعاد سميحان ليتألق مجدداً ويحصل على ركلة جزاء تقدم لها إيفان توني وسددها بنجاح هدفاً رابعاً للأهلي (د:86)، وبعد 10 دقائق وقتاً بدل ضائع أعلن الحكم الأرجنتيني ليناردو نهاية اللقاء بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه الـ20 ويصل للنقطة الـ64 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الرابع، فيما تلقى الخلود الخسارة الـ18 وتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الـ13، وفي الجولة القادمة سيلاقي الأهلي ضيفه الاتفاق، فيما يواجه الخلود ضيفه الفيحاء.